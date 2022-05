O deputado Ezequiel Neiva confirmou nesta semana o repasse de R$ 300 mil para a conta da prefeitura de Vilhena, para a construção de uma cozinha e um refeitório na Escola Municipal Professora Vilma Vieira, no bairro Aripuanã, em Vilhena.

Ezequiel Neiva destaca que a escola foi construída no início da década de 90, sendo que a atual estrutura não atende adequadamente as necessidades dos mais de 630 estudantes da unidade educacional. O parlamentar visitou a escola a pedido do então secretário de Educação do município, Ronaldo Alvevato, e da vereadora Clerida Alves.

“Conheci de perto a estrutura da escola e vi a necessidade de investir na melhoria da estrutura. A diretora Marly da Cunha nos apresentou a construção da cozinha e do refeitório com prioridade. Destinamos o recurso que a gora está na conta da prefeitura para a contração da empresa que executará o projeto”, detalhou Ezequiel Neiva.

Mais recursos para escolas

O deputado Ezequiel Neiva também assegurou recurso para a escola Nina Paul, para a construção de uma brinquedoteca, uma sala para creche e depósito; e para a escola Cleonice Batista, para a reforma do piso. Os projetos estão em fase de análise para a liberação do recurso aproximado de R$ 300 mil para cada escola.