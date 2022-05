O Governo de Rondônia antecipou para o dia 27 (sexta-feira), o pagamento da folha do mês de maio do funcionalismo estadual, injetando quase R$ 430 milhões na economia estadual neste período, conforme garantiu na quarta-feira (18), o titular da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), Sílvio Rodrigues. A data inicialmente prevista era 31 de maio.

De acordo com o superintendente, a decisão que resultou de um consenso entre as Secretarias de Estado de Finanças (Sefin), de Planejamento (Sepog) e Segep, e que teve a chancela das autoridades das áreas econômica e de gestão do Poder Executivo (SEI 0028750438 – Ofício nº 3250/2022/SEFIN-GEOP), na verdade, mira também a realização da Rondônia Rural Show Internacional, de modo que os servidores possam participar do evento com o salário no bolso, e que o comércio de Ji-Paraná tenha um desempenho à altura da festa e realize boas vendas.

Sílvio Rodrigues falou da intensidade do trabalho que está sendo empregado para preparar antecipadamente a Folha de Pagamentos do Estado para atender a este compromisso do Executivo Estadual, em que as equipes dos órgãos envolvidos estão preparando e conferindo todos os lançamentos no pagamento de cada servidor. “O Governo de Rondônia mantém o comprometimento com os funcionários públicos. Estamos todos comprometidos com este trabalho para honrar a missão de pagar dia 27 os salários de todos os servidores”, disse.

No documento assinado pelo titular da Segep, da secretária adjunta da Sefin, Letícia Lara Santos, do coordenador do Tesouro do Estado, Daniel Piedade de Oliveira Soler, do coordenador Administrativo e Financeiro da Segep, Fernando Luiz Pereira Lima, e do gerente de Operações e Programações Financeiras da Sefin, Emiliano de Souza Marinho Filho, destaca que: “é necessário que todos os setores da Administração tenham conhecimento do assunto aqui tratado para sua divulgação e adoção dos procedimentos que julgarem necessários”.