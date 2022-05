O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves se reuniu nesta quinta-feira, 19, com servidores da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) para anunciar que os 91 trabalhadores da pasta serão beneficiados com o reajuste salarial de 10,06% sobre seus salários-base. O benefício será retroativo ao mês de maio, mês a partir do qual Hildon concedeu a mesma porcentagem de reajuste aos demais servidores da prefeitura.

Em conversa com os servidores, Hildon enalteceu todo o trabalho que a Emdur vem executando e reconheceu os resultados que a pasta tem entregado à sociedade. “Trabalhamos para as pessoas, para melhorar a qualidade de vida de todos. Somente no ano passado executamos 120 quilômetros de asfaltamento e ampliamos a malha de infraestrutura da nossa capital. A Emdur tem papel de fundamental importância neste processo, pois além de recuperar e manter ampliou os pontos de iluminação do nosso município. Este aumento é o reconhecimento do empenho de cada servidor da Emdur”, destacou o prefeito.

O presidente da Emdur, Gustavo Beltrame agradeceu o prefeito pelo reconhecimento e parabenizou os servidores pelo benefício. “Os servidores da Emdur são valorosos e não medem esforços para servir a população”, disse.