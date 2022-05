A deputada federal Jaqueline Cassol, presidente do Progressistas em Rondônia, conseguiu, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), autorização para construção de uma ponte sobre o Rio Braço Esquerdo na BR 421, no município de Campo Novo (RO), distante 303 quilômetros de Porto Velho.

A obra foi uma solicitação do vereador Ademir Borher (Miro). As chuvas, no início de 2022, derrubaram uma passagem precária e improvisada que os moradores haviam erguido em 2019 para não ficarem isolados.

O parlamentar pediu urgência na construção de uma ponte capaz de suportar cargas pesadas e gerar fluidez no tráfego de veículos. Miro encaminhou ofício para o gabinete da deputada, alegando que a obra é essencial para os moradores do município.

Ao tomar conhecimento da situação, Jaqueline Cassol, que apoia todas as atividades produtivas e agropecuárias em Rondônia, encaminhou solicitação ao DNIT pedindo que a reivindicação dos moradores e do vereador fosse atendida.

Constantemente a deputada, junto com lideranças políticas da BR-421, tem cobrado do DNIT e do Ministério da Infraestrutura, não só a construção da ponte, mas também o recapeamento e a restauração de toda a BR 421. Atualmente, a rodovia está cheia de buracos, alguns trechos são intrafegáveis e apresentam riscos aos motoristas.

Autorizada pelo diretor-geral do DNIT, Antônio Leite dos Santos Filho, a obra de construção da ponte deve ser iniciada ainda neste ano.

IMPACTO – Sem a construção da ponte, Campo Novo perderia 40 mil litros de leite que são produzidos diariamente.

Além disso, estudantes deixariam de ir para a escola, e a produção agrícola e pecuária seriam perdidas, causando danos incalculáveis à geração de emprego e renda de toda região.