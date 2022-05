A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil) apresentou em parceria com o deputado Anderson Pereira, o Projeto de Emenda Constitucional 26/22 para que a atuação dos profissionais odontolegista em Rondônia seja considerada atividade de risco análogo a dos policiais, assim como do Ministério Público, do Poder Judiciário dos Procuradores de Estado, da Defensoria Pública e dos oficiais de Justiça.

A parlamentar ressalta que os profissionais odontolegista realizam atividades de risco contidamente, desempenhando atribuições decorrentes de perícia no vivo, com lesões corporais, determinação de idade, perícia no morto, necroscópica e identificações, e perícias em instrumentos e próteses.

Rosangela Donadon que é profissional de saúde, odontóloga ressaltou que tem trabalhado para a valorização da classe, e que o projeto solicitando a alteração na Constituição no Estado de Rondônia vai conceder o direito aos odontolegista em razão do serviço essencial que prestam para o bom funcionalismo do serviço público, mesmo que eivado de risco.

De acordo com a parlamentar, o projeto de Lei a Emenda da Constituição foi apresentado e aguarda parecer da Comissão e logo após vai para votação no Plenário.

“Espero que o projeto seja aprovado e que os odontolegista sejam beneficiados, pois são profissionais que prestam um serviço essencial para o bom funcionamento do serviço público em Rondônia”, disse a parlamentar.