O fato foi registrado na quarta-feira, 20, por policiais militares, após um homem com sinais de embriaguez embarcar numa caminhonete e sair em alta velocidade, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição foi chamada numa conveniência num posto de combustível, na Avenida Paraná, onde informação dava conta que um homem havia consumindo bebidas alcoólicas e estava tendo problemas para quitar a conta, haja vista que seu cartão estava sendo recusado.

O chegar no local, e em contato com o homem que estava visivelmente embriagado, este falou que sua esposa já havia quitado seu débito via Pix, fato confirmado pelo responsável pela conveniência.

Contudo, os PMs falaram para o homem deixar o local, ou seja, ir embora, pois estava causando tumulto no local.

Entretanto, ele havia chegado em uma caminhonete que estava estacionada no pátio do posto e uma pessoa habilitada e que não estava sob efeito de álcool tirou a picape do local e estacionou na via.

O homem foi orientado que pedisse para algum conhecido habilitado que viesse para levar a caminhonete.

Contudo, ele aproveitou que estava fora da visão dos militares, ligou o veículo e saiu em alta velocidade colocando sua vida em risco e de terceiros.

Com isso, os militares fizeram acompanhamento e na Avenida Tancredo de Almeida Neves, interceptaram o condutor que ficou enfurecido por ter sido parado, sendo preciso usar táticas militares para contê-lo devido sua agressividade.

Diante dos fatos, o homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.