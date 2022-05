Com recurso de aproximadamente R$ 700 mil destinados pelo deputado Ezequiel Neiva, o município de Colorado do Oeste receberá iluminação em LED na avenida Marechal Rondon e no Estádio Municipal. As ordens de serviço para o início das obras foram assinadas nesta semana pelo prefeito Ribamar.

O prefeito agradeceu pessoalmente ao deputado Ezequiel Neiva pelos investimentos que o parlamentar têm realizado no município. “Em nome da população, quero externar o nosso agradecimento ao deputado. São ações que contribuem para o embelezamento da cidade, para a valorização dos imóveis e para o bem-estar da população”, ressaltou Ribamar.

A avenida Marechal Rondon, de acordo com Ezequiel Neiva, será iluminada da avenida Vilhena até a Solimões. Já estamos asfaltando a Marechal Rondon. Agora será iniciada e iluminação em LED numa das principais vias do município”, acrescentou.

Sobre a iluminação do estádio, Neiva destacou que o esporte também está recebendo investimento. Disse que a iluminação permitirá a realização de jogos e eventos à noite. “Também vamos construir um campo de futebol com gramado sintético no município e já realizamos a entrega de jogos de camisa e bolas para equipes amadoras”, detalhou o parlamentar.