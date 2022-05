A Polícia Militar (PM) recuperou uma motoneta Biz 125, que havia sido furtada de frente uma escola, em Vilhena, antes mesmo que a vítima registrasse ocorrência. O fato aconteceu na manhã de sexta-feira, 20.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares receberam informações que que um homem empurrava uma motoneta Biz, placa QTA-0887, pela Rua Carlos Mazala, no bairro Jardim América, e estava tentando dar tranco no veículo.

Contudo, outro homem em uma bicicleta estava a frente e falava para o rapaz que empurrava o veículo, “vamos logo, liga isso”. Porém, quando o suspeito percebeu a presença da viatura, largou a motoneta, montou na garupa da bicicleta do comparsa e fugiram.

Os militares fizeram buscas pela região, mas os suspeitos não foram localizados.

O veículo foi restituído ao proprietário.