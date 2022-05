Acidente ocorreu no sábado, 21, por volta das 19h30, no cruzamento das Ruas Jordânia com a Florianópolis, no bairro Alvorada, em Cerejeiras

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, um veículo não teria respeitado a sinalização, e com isso, acabou atingindo a moto NXR Bros 150, de cor vermelha, placa NCZ-9J15, conduzida por Raphael Megias de Jesus, de 23 anos.

No choque, a vítima sofreu diversos ferimentos, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao hospital municipal São Lucas.

Contudo, devido à gravidade da vítima, foi encaminhado para Vilhena. Porém, não resistiu e morreu tarde deste domingo, 22.

A vítima trabalhava em uma empresa de planejamento rural. Ele era sobrinho do vereador Armindo de Pimenteiras.

O corpo de Raphael passou por necropsia em Vilhena ficou aos cuidados da funerária Center Pax para translado.

O velório acontece a partir das 22h00 deste domingo, na Igreja de Deus, na Rua Agnaldo Muniz de Oliveira, centro de Pimenteiras. O horário do sepultamento ainda será definido pela família.

A prefeita Valéria Garcia de Pimenteiras, emitiu uma nota de pesar e decretou luto oficial em respeito à família.

