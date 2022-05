José Sanches Pereira, de 81 anos, mais conhecido por “Zé de Abreu” morreu na tarde deste domingo, 22, após perder o controle da motocicleta que pilotava e cair às margens da BR-345, próximo a Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima era pai do vereador Pedro José Alves Sanches, mais conhecido por “Pedrinho” que já foi vereador em Cerejeiras e hoje é vereador em Vilhena.

A família que mora em Vilhena, havia ido em três carros participar de um aniversário na cidade de Cabixi, e a vítima foi em uma moto CG Titan, placa NDH-9206, que havia comprado há poucos dias.

Contudo, no final da tarde de hoje a vítima voltava para Vilhena, e havia saído na frente dos carros, quando por motivos ainda desconhecido teria perdido o controle da motocicleta e caindo as margens da rodovia e na queda morreu no local.

Entretanto, o restante da família que estava nos carros atrás passaram pelo acidente, mas não imaginaram que seria o patriarca que havia sofrido o acidente e estava morto no local.

A vítima também era tio do Joãozinho da gráfica futura de Cerejeiras.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou a área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que acionou a Polícia Técnica Científica (Politec) para fazer a perícia.

Após os trabalhos da Politec, o corpo será liberado para funerária Center Pax fazer a remoção.