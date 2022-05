A prefeita de Chupinguaia, Sheila Mosso, foi uma das lideranças políticas rondonienses que se filiou ao Partido Liberal (PL), semana passada, durante evento realizado na cidade de Ji-Paraná.

O ato reuniu lideranças nacionais, como o ex-senador Magno Malta e o ex-governador José Bianco, além de deputados federais e estaduais.

Além de fortalecer o apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Estado, o movimento, denominado “Filia Rondônia”, teve por finalidade fortalecer a pré-candidatura do senador Marcos Rogério, ao governo do Estado com vistas às eleições de outubro próximo.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Sheila Mosso disse que o evento marcou uma nova etapa na política de Rondônia e garantiu apoio a Marcos Rogério.

Para ela, Marcos Rogério tem todas as qualidades necessárias e visão administrativa para desenvolver o Estado. “Sou prova de que Marcos Rogério tem a visão municipalista como forma de desenvolver o Estado. Chupinguaia, por exemplo, recebeu mais de R$ 10 milhões em benefícios através do mandato de Marcos Rogério no Congresso Nacional, que iniciou ainda quando ele era deputado federal. São obras em área importantes, como Saúde, Educação, Infraestrutura, Pavimentação Asfáltica, entre outros. Esses são os motivos de agora fazer parte do PL e de minha fidelidade política a Marcos Rogério, já que esses investimentos resultam numa melhor qualidade de vida dos chupinguaienses”, explica a mandatária municipal.

Sheila informou, ainda, que, em breve, o senador estará em Chupinguaia para conhecer todas as obras em andamento.