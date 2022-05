Destacando-se por ser o 1º município do Cone Sul de Rondônia ao reajustar o piso nacional do magistério em 33,24% por iniciativa da gestão municipal, Chupinguaia tem mais novidades positivas para os professores municipais (leia mais AQUI).

Projeto prevê, em 2023, o aumento do auxílio-transporte e alimentação no valor de R$ 500,00.

A prefeita Sheila Mosso (PL) garante que o setor educacional é prioridade em sua gestão, através de políticas públicas de valorização da categoria. Prova disso é que, enquanto municípios têm dificuldades para implementar o novo piso nacional do magistério, Chupinguaia organiza as finanças e propicia mais investimentos no setor.

Para a mandatária municipal, a valorização do servidor público é uma das promessas da atual gestão municipal. “Há muitos anos que não havia essa valorização salarial no município. Contudo, desde meu primeiro ano de administração, os servidores tiveram benefícios graduais. No caso dos professores, implementamos o piso nacional devido uma eficiente organização no sistema financeiro da administração. Professor é sinônimo de cultura, de termos um país melhor. Todos precisamos do professor, por isso essa categoria merece ser valorizada”, disse a prefeita.

Sheila aproveitou o momento para anunciar a construção de três salas de aula na escola Juliane de Aline, na cidade; e a construção de um refeitório e uma cozinha na escola José Valter Janela, no distrito do Guaporé.