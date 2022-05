Qual foi a última vez que sua empresa realizou uma pesquisa de mercado? O que sua afirma aprendeu com a mesma? Essa pesquisa provocou algumas transformações internas?

De tempos em tempos as empresas costumam realizar pesquisas de mercado. Elas são educativas e oportunas, porque fazem com que as empresas se identifiquem melhor com seus clientes, permitindo melhor interação.

Você pode consultar o público sobre vários assuntos: produtos, preços, atendimento, qualidade dos produtos e serviços prestados, formas de pagamento, garantias oferecidas…

Pesquisas de mercado podem ajudar a investigar e compreender melhor as atitudes e motivações de seus clientes. Portanto, constituem uma ferramenta válida e eficaz, que permite o planejamento, coleta e análise de dados.

As organizações se quiserem melhor atender o mercado, devem dispor de informações relevantes sobre seu campo de atuação, seu tipo de negócio e seus concorrentes. Tudo isso passa por um contato pessoal, honesto e direto com seus clientes.

Eis aqui um campo enorme a ser explorado. O empresário que não se pergunta, frequentemente, se está agindo bem em cada uma destas áreas, será uma pessoa insensata. Não se comunicar sistematicamente com seus clientes é um grave e inconcebível pecado gerencial.

O resultado de uma boa pesquisa traz informações valiosas. Portanto, ao ser preparada, ela deve requer um planejamento criterioso. Definir com cuidado cada pergunta a ser feita; priorizar os assuntos; motivar o cliente a respondê-las; procurar obter respostas claras e diretas, que venham a aprimorar seu desempenho empresarial. Sempre estimule críticas e sugestões!

Os principais objetivos de uma pesquisa de mercado são: gerar conhecimento sobre o mercado em que atua; conhecer melhor seu público alvo; identificar oportunidades; reduzir o risco na tomada de decisões estratégicas.

Pesquisas de mercado conectam vendedores a compradores, via informações, sendo usada para gerar, refinar e avaliar ações de marketing; monitorar performances; melhorar a comunicação empresa-cliente. Para melhor poder atender um mercado, as organizações devem realizar sistematicamente este tipo de exercício. Não há nada que possa substituí-la. Não seja dispersivo nem subestime esta pesquisa.

Nestes tempos em que a economia brasileira está quase parando; em que funcionários estão ociosos e sem muito trabalho, talvez seja o tempo apropriado para envolvê-los numa inteligente e efetiva pesquisa de mercado.

Pesquisas de mercado constituem uma excelente ferramenta gerencial, porque descortina falhas e insatisfações dos clientes; podem conter sugestões pertinentes. Pesquisa de mercado não é tarefa para amadores, mas sim para a diretoria de sua companhia. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.