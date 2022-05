O fato foi registrado pela vítima na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima procurou a delegacia para registrar que bandidos invadiram sua propriedade localizada na Rua Costa e Silva, no bairro Eldorado, abriram um transformador que estava atrás de um barracão e furtaram a fiação de cobre, deixando apenas o casco no local.

A vítima ainda notou que quem entrou na propriedade e praticou o furto estava de carro, pois havia marcas de pneus no local e no casco do transformador os bandidos deixaram as digitais.