A vítima chamou a Polícia Militar (PM) para registrar que seu comércio localizado na Rua Antônio Gomes Santiago, em Vitória da União, distrito de Corumbiara havia sido arrombado e furtado.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o comerciante contou a PM que sua vizinha ligou para ele na madrugada e disse que ouviu barulhos dentro do seu estabelecimento.

Com isso, a vítima foi ao local e encontrou as portas dos fundos do comércio arrombadas e ao verificar deu por falta de duas garrafas térmicas, quatro perfumes e algumas bebidas alcoólicas.

O ladrão também quebrou a porta de vidro da frente do comércio que era protegida por uma grade de ferro.