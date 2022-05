O curso de Direito da Universidade Federal Rondônia, Campus Porto Velho, sob a chefia do Professor Bruno Valverde, recebeu o selo OAB Recomenda, concedido pelo Conselho Federal da OAB.

O Departamento de Direito da UNIR existe desde 1985. Hoje conta com aproximadamente 35 professores , dentre eles o Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia , desembargador Marcos Alaor, desembargador Rossevelt Queiroz , dentre outros expoentes jurídicos do Estado .

“Este selo só foi possível , graças ao esforço de todo o corpo docente e discente”. Com esforço mútuo , alcançaremos grandes resultados. Ressaltou o coordenador do curso Bruno Valverde , que vem fazendo uma gestão de excelência a frente do Departamento de Direito e colocando o curso entre os melhores do Brasil .

Todo ano, milhares de egressos do ensino regular prestam vestibulares para seguir a carreira jurídica no país.

A procura pelas melhores instituições é um importante balizador àqueles que querem sair da universidade com um diploma mais receptivo pelo mercado de trabalho.

Segundo o Ministério da Educação, atualmente existem 1896 cursos de Direito aptos a receberem novos alunos, ou seja, a funcionar. Nesse universo, apenas 170 instituições receberam o Selo OAB Recomenda.

O selo ou insígnia nada mais é que uma certificação que busca destacar os cursos jurídicos que efetivamente têm qualidade no país. Importante marca que tem a assinatura da Ordem dos Advogados do Brasil.

E o curso de Direito da Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), campus Porto Velho, que é um dos mais disputados da Universidade, foi um deles.

Estiveram presentes no evento o Presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor , a Reitora da UNIR , Professora Marcelle Pereira , o Diretor do NUCSA , Professor Marcus Vinícius Xavier , os professores do Departamento e diversas autoridades.