O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) esteve na quinta-feira, 19, no município de Costa Marques acompanhando a comitiva do Governador do Estado, Coronel Marcos Rocha (União Brasil).

Na oportunidade realizou a entrega de uma retroescavadeira e equipamentos agrícolas para atender a Secretaria de Obras e Agricultura do município.



Luizinho atendeu o pedido do vereador Elizeu Biazini e dos Secretários de Obras e Agricultura, e juntos fizeram uma indicação ao Governo do Estado através da Secretaria do Estado da Agricultura (SEAGRI – RO) de uma retroescavadeira para atender agricultores de Costa Marques.



“É motivo de grande alegria e satisfação podermos atender às necessidades da população de Costa Marques. Hoje estamos recebendo mais uma importante conquista, desta vez estamos recebendo essa retroescavadeira, além de diversos equipamentos agrícolas que irão fortalecer as atividades agrícolas dos produtores rurais da região. Oferecer condições dignas de trabalho e de vida para o homem do campo é o nosso compromisso, só tenho gratidão ao deputado Luizinho e ao ex-secretário de Agricultura do Estado Evandro Padovani que não mediram esforços para trazer mais benefícios para nosso município”, enfatizou o vereador Elizeu Biazini.



“Essa retroescavadeira vai fortalecer a região e melhorar a vida dos pequenos produtores rurais e de suas famílias. É sem dúvida uma grande conquista, o resultado do trabalho está dentro da comunidade. Acreditamos que através do apoio dado pelo Governador Marcos Rocha e pelo Ex-secretário de Agricultura Evandro Padovani os pequenos produtores rurais, podem ampliar e melhorar a produção agrícola, gerando assim mais emprego e renda”, destacou Luizinho.