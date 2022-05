“Clube dos Cinco” é um filme americano que retrata a identidade. Em certa parte dele, descobrimos que os personagens têm dificuldades de se encaixar em um padrão, tendo assim seu próprio caráter moldado pela ideologia e ações dos pais. Não distante da ficção, percebemos que temos uma personalidade a qual já na infância é moldada pelos ideais (e, às vezes, imposições) de outra pessoa. Soma a essa situação, acabamos também sendo influenciados pelas redes sociais. E, com isso, fica a questão: realmente podemos construir uma identidade própria?

Inicialmente, é necessário observar que a fácil locomoção pela internet nos dá uma falsa informação das pessoas e das ações e intenções delas. Devemos analisar que, com a sua ilusão de invisibilidade, faz com que elas possam se comportar de forma diferente no ambiente online em relação à vida real e de como agir nela. Posteriormente, isso leva à consequência de os jovens esquecerem quem realmente são, por conta de se perderem, ao tentar seguir modelos pré-estabelecidos, ou executar um papel que não condiz com sua própria essência.

De outra parte: Sim, somos capazes de criarmos uma própria identidade. Porém, temos que ter a consciência de não sermos influenciados por qualquer coisa. É necessário olharmos para além de nós mesmos, das coisas que nos cercam e tomarmos partido sob nossas próprias escolhas. a certeza de que queremos ser de um jeito que não se encaixa em um padrão estipulado pela mídia e termos a perspectiva de sermos diferentes do comum.

Portanto, é imprescindível que tomemos conhecimento do que está nos influenciando e nos perguntar se realmente queremos a ser daquela forma. O Governo, com o apoio do Poder Legislativo, pode, então, propor leis para a diminuição da alienação que a população sofre pelas redes sociais. A população jovem deve se conscientizar de filtrar as informações necessárias para a construção de sua identidade. Para assim, termos jovens capacitados para a criação de sua própria personalidade, sem a interferência de ideias de terceiros.