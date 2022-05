O ex-secretário de agricultura do Estado de Rondônia, Evandro Padovani – que até hoje é a pessoa que por mais tempo se manteve à frente de uma pasta do governo do Estado, acumulando quase oito anos de gestão do setor – foi uma das personalidades rondonienses que a ser contemplada com a comenda “Cruz do Mérito da Amazônia”, por iniciativa da Câmara Brasileira de Cultura e Academia Brasileira de Ciências e Arte.

A honraria, outorgada a personalidades e instituições, cujo trabalho é de grande relevância para o desenvolvimento educacional, social, cultural e artístico da Região Amazônica, e tem por objetivo reconhecer sua atuação em ações destas naturezas.

Além disso, a homenagem também destaca a promoção de intercâmbio cultural para o desenvolvimento de ações conjuntas, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da Região em todos os campos, além de valorizar a pessoa humana e seus grandes feitos, como agente motivador para a sociedade.

Evandro Padovani foi escolhido para receber a “Cruz do Mérito da Amazônia” por sua expressiva contribuição dada ao desenvolvimento socioeconômico do agronegócio no Estado de Rondônia e na Amazônia.

A Câmara Brasileira de Cultura é uma ONG de nível Nacional, reconhecida nas Américas; do Sul e Central, Caribe e Europa. Representa o universo Acadêmico, por intermédio dos seus Conselhos e Acadêmicos da Academia de Ciências e Artes.

A cerimônia de entrega da comenda aconteceu no II° Encontro de Notáveis da Amazônia, realizado no sábado 21, no Salão Nobre do Mediterrâneo Fest, em Ji-Paraná.