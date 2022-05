W.S.J., foi preso por policiais militares da Patrulha Reforço por tráfico de drogas, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Rua das Petúnias, no bairro Cidade Jardim II, quando os militares observaram um homem que ao perceber a presença da viatura agiu de forma que chamou a atenção dos policiais.

Com isso, o suspeito que usava tornozeleira eletrônica foi abordado, indagado o porquê estava nervoso, o mesmo disse que tem várias passagens e está cumprindo pena e revelou que em sua casa havia certa quantia de drogas que estava comercializando.

Em revista no local, com autorização do suspeito, foi encontrado seis gramas de pó branco aparentando ser cocaína. A droga estava em embalagens plásticas juntamente com uma mini balança digital de cor prata, um aparelho celular de marca Samsung de cor preta e R$ 40,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o apenado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.