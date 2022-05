A presidente da escola e faculdade Favoo (Coop), ex-AVEC, Carolina Navarro Torres, participou na última sexta-feira, 20, em Brasília (DF), de um café da manhã com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para falar sobre educação.

O encontro com Bolsonaro aconteceu no Palácio da Alvorada, e contou com a participação dos ministros da Secretaria de Governo da Presidência da República, Célio Faria Júnior; chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Educação, Victor Godoy.

Carolina foi convidada a integrar o grupo de 30 mulheres da área da educação dos movimentos “Escolas Abertas” e “De Olho no Material Escolar”.

Após o encontro no Palácio da Alvorada, o grupo participou de uma reunião no Ministério da Economia sobre empreendedorismo feminino, conduzida pela secretária especial de produtividade e competitividade do Governo, Daniella Marques.