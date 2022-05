Na última quinta-feira 19 de maio, a agência da Sicoob Credisul em Humaitá (AM), a 698 quilômetros da capital Manaus, completou quatro anos. Para celebrar, a equipe ofereceu um saboroso café da manhã aos cooperados. Desde a inauguração, em 2018, a unidade apresentou um crescimento expressivo e já conta com mais de R$ 20 milhões em ativos e 800 cooperados.

Lidiana Martins, gerente da agência, atribui o sucesso da unidade ao empenho da equipe. “Inauguramos nossa agência com o objetivo de trazer o cooperativismo para Humaitá, mostrando à população nosso comprometimento, respeito e transparência. Essa era uma região que só tinha experiência com bancos tradicionais. Nossa equipe contribuiu muito para conquista da confiança da população e o desenvolvimento da nossa agência”.

Consolidada no mercado financeiro e com 43 unidades distribuídas em 34 cidades nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso, a Sicoob Credisul é hoje a maior cooperativa da Região Norte, e ocupa o quinto lugar no ranking do Sistema Sicoob. E em breve, vai inaugurar a 44ª unidade, na região do Mato Grosso.