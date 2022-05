O deputado estadual Alex Silva (Republicanos), esteve visitando neste mês de março (2), o Batalhão de Polícia Ambiental do Estado de Rondônia (BPA), localizado no município de Candeias do Jamari.

Na visita, o parlamentar foi recepcionado pelo Comandante do BPA, Major PM Adenilson e do Comandante do BPFRON, Major PM, Jairo e teve a oportunidade de conhecer um pouco do dia-a-dia dos Nobres Guerreiros que desenvolvem um excelente trabalho em todo o Estado de Rondônia.

“O trabalho da Polícia Ambiental é tão importante quanto os demais da PM. Esses policiais são essenciais para as ações de fiscalização dos crimes e proteção ao meio ambiente”, relatou Alex Silva.