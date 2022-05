Na manhã desta quarta-feira, 25, a empresa Gazin juntamente com a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Moacyr Caramello comemoraram o Dia do Desafio em Chupinguaia.

O gerente da Gazin, Jorge Rodrigues e o vice-diretor Jardel Gomes estiveram juntos para colocar em prática esse dia junto com os funcionários da empresa e os alunos da 6º e 7º serie, desta forma, mostrando a importância de praticar um esporte saudável.

Sobre o “Dia do Desafio”

A essência do Dia do Desafio surgiu em 1983. Em meio a um inverno muito rigoroso, o prefeito da cidade canadense de Saskatoon, Clifford Wright, sugeriu que os moradores fossem caminhar juntos, para que as pessoas se aquecessem enquanto se exercitavam. No ano seguinte, os habitantes da cidade vizinha também foram convidados a fazer a caminhada – o que deu origem à ideia de unir duas cidades em prol do incentivo à adoção de hábitos saudáveis e a prática regular de atividades físicas.

A iniciativa se tornou uma campanha mundial a partir de 1990, quando a Tafisa (The Association For International Sport for All) assumiu a gestão do evento. Em 1995, o Sesc passou a coordenar as atividades do DDD no Brasil, inicialmente em São Paulo. Nos anos seguintes, a entidade também assumiu a organização das ações na América Latina e em todo o continente americano. O evento também conta com o apoio da Isca (International Sport and Culture Association) e da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).