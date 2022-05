As ações de patrulhamento de alto risco passam a ter um grande aliado que irá reforça as operações contra o crime. Trata-se do primeiro veículo de grande porte blindado entregue pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, para a Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO. O blindado atenderá especificamente o policiamento operacional do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Os investimentos na área da Segurança Pública, têm sido reforçados pelo Governo de Rondônia, a exemplo das recentes viaturas adquiridas para renovar a frota da força de segurança estadual. Todas as novas viaturas entregues pelo Governo do Estado são compostas por alta tecnologia, além de novos equipamentos balísticos e armamentos novos para as forças policiais. Ao entregar a nova viatura, o chefe do Executivo Estadual destacou que será utilizada em operações em que há risco para a tropa, havendo a necessidade de reforçar a segurança dos policiais militares.

O blindado, que já leva o símbolo do Batalhão de Operações Especiais, é o primeiro da história da segurança pública de Rondônia. A entrega aconteceu na tarde desta terça-feira, 24, na 9ª Rondônia Rural Show, que segue até o dia 28, no Parque Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

A nova viatura blindada do Bope, indicada para ações de surpresa e acesso em áreas de conflito, é fruto de um investimento do Governo do Estado de R$ 2,8 milhões.

Ao entregar o veículo, o governador foi enfático em afirmar a Segurança Pública sempre estará fortalecida para proteger a sociedade. ‘‘Tivemos ocorrências de emboscadas no passado tendo como vítimas policiais que estavam no devido cumprimento do dever, mas com a aquisição desse veículo, estamos mudando isso, aliando capacidade técnica com tecnologia para assegurar a preservação dos policiais no desempenho das suas atividades de prestação de serviço à população no combate à criminalidade”, disse o coronel Marcos Rocha.