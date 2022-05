A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/RO recebeu nesta sexta-feira, 20, no dia da comemoração do aniversário de 36 anos de emancipação política e administrativa, um trator retroescavadeira, um trator escavadeira hidráulica – PC, um micro trator com carretinha, uma ensiladeira, uma plantadeira, uma empacotadeira de silagem, 10 tanques resfriador de leite, Estação de Tratamento de Água (ETA).

Também foi realizado o lançamento de obras do programa de Projeto “Tchau Poeira), 3 Km de pavimentação asfáltica, Iluminação Urbana no Distrito de Terra Boa com Lâmpadas de LED, reforma da Praça, 9 Km de Micro Revestimento asfáltico, fruto de emenda e indicações do parlamentar deputado estadual Luizinho Goebel (PSC). As máquinas e equipamentos vão reforçar a capacidade da atuação da secretaria municipal de agricultura – Semagri, no atendimento de importantes demandas para os pequenos produtores rurais.

De acordo com Luizinho Goebel, os tratores e equipamentos agrícolas representa um importante reforço aos trabalhos realizados nas propriedades rurais, agilizando ainda mais os trabalhos prestados aos munícipes, tanto no interior como na cidade.

“Parabéns ao prefeito Vanderlei Tecchio (União Brasil) pela sua gestão séria e eficiente. Meu compromisso é com toda a população de Alvoradense e vamos continuar destinando recursos para o município. Agradeço a recepção e reafirmo que nosso gabinete na Capital de Estado Porto Velho está à disposição”, disse o deputado Luizinho Goebel durante a cerimônia de entrega.

Participaram do evento o Governador de Estado Coronel Marcos Rocha (União Brasil), Prefeito Vanderlei Tecchio, deputados estaduais Luizinho Goebel, Laerte Gomes e Ismael Crispim, vereadores, vice-prefeita, secretários municipais, secretários estaduais, comunidade e lideranças políticas.