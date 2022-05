A categoria pré-mirim feminino e masculino da AVV conquistaram ouro na primeira etapa do já tradicional Festival de Voleibol que aconteceu na cidade do vizinho estado no último final de semana.

As jovens promessas do voleibol vilhenense fizeram bonito nos dois naipes e mesmo com pouco experiência em competições devido a pandemia nossos jovens atletas controlaram a ansiedade e o nervosismo e apesar da forte torcida dos seus adversários venceram a competição de forma invicta.

A tradicional competição que completa 20 anos, reuniu dezenas de atletas das cidades de Sapezal, Nova Mutum, Tangará da Serra e São José do Rio Claro do Mato Grosso e a delegação de Vilhena; os ginásios Ewerton de Souza e Elenor Dalmaso receberam os jogos do Festival que teve inicio na noite do dia 20 de maio e se estenderam até a manhã do dia 22 quando foram conhecidos os campeões da primeira etapa do festival.

Além das conquistas do pré-mirim as meninas do mirim e infanto também subiram ao lugar mais alto do pódio ao vencerem as representações de Sapezal e Nova Mutum na final fechando as quatro conquistas da AVV, que ainda teve mais duas pratas: infanto e mirim masculino encerrando a primeira etapa com a melhor campanha do Festival.

Nossas meninas e meninos deram show nas performances individuais e lideraram as premiações abrilhantando ainda mais o desempenho da delegação de Vilhena. Na categoria pré-mirim venceram os atletas Eloisa Rabelo e Artur Marangoni como atacantes e Emanuelle Heguedix como melhor jogadora; no mirim tivemos as conquistas de Maria Gabriela (atacante), Geovana Neves (revelação) e Pedro Junior como atleta destaque, já no infanto ganharam Rafaela Faneco como melhor atacante, Gabriela Godoy Vargas melhor levantadora (atleta da categoria mirim que também atuou no infanto) e Erick Silva como atleta destaque.

As equipes da AVV estiveram sob o comando dos técnicos France Lima, Daniel Trindade e Silvan Freitas. Com os excelentes resultados Vilhena saiu na frente pela melhor campanha da temporada ao atingir os impressionantes 5600 pontos abrindo 1000 de vantagem sobre Sapezal que obteve 4600 pontos seguidos pelas delegações de Nova Mutum (2400), Tangará da Serra (2200) e São Jose do Rio Claro com 800 pontos. A próxima etapa do festival terá Vilhena como cidade sede com previsão para o último final de semana de julho e jogando em casa com a força da nossa torcida a expectativa que a AVV se mantenha na liderança do festival 2022.

O projeto da Associação de Voleibol tem o patrocínio oficial da Prefeitura de Vilhena e Unimed Vilhena com a chancela do CMDCA de Vilhena e o apoio da ATMUS academia, Desafios Contabilidade, Internet 5.8, Secretaria Municipal de Esportes e a parceria da Escola Maria Arlete Toledo através projeto CTDE e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar pelo projeto cooperando com o esporte idealizado pela AVV.