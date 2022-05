Em todas as edições do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, a organização do evento convida um chef de cozinha para auxiliar os participantes inscritos a criarem os pratos que serão oferecidos no roteiro gastronômico. Desta vez, o chef acreano Jaire Cunha, 33 anos, foi o escolhido para a missão. Especialista em comida regional, Jaire faz parte de um grupo de profissionais da região Norte que fazem sucesso com as suas receitas à base de produtos amazônicos e colecionam vários títulos da gastronomia brasileira.

Este ano, o tema proposto para o Sicoob Sabor é “Sabores da Terra- Ancestralidade” e como nas demais edições, pretende trabalhar os produtos regionais e dar continuidade à tarefa de construir a identidade gastronômica do Cone Sul de Rondônia. “Jaire é um profissional com vasta experiência e chega com muita disposição para compartilhar o seu conhecimento com todos os participantes. Já no primeiro encontro houve uma grande interação entre eles, troca de ideias e muita vontade de fazer a melhor edição do festival”, afirma Adevania Silveira, gerente de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais da Sicoob Credisul, patrocinadora do evento anual.

Jaire é embaixador da gastronomia brasileira desde 2017, título conferido pelo Prêmio Dolmã. Considerado o Oscar da Gastronomia no Brasil, o Prêmio Dolmã é a principal conquista que um chef pode esperar em sua carreira. Desde então, Jaire não parou mais de colecionar vitórias ao levar os sabores da sua terra natal, Rio Branco (AC), para o mundo inteiro.

Alguns deles foram o ENCHEF’s nacional em Fortaleza (CE), em 2018, e em duas edições do Acre, em 2016 e 2017; Festival de Pirarucu da Amazônia em Brasília (DF), em 2016; Festival Gastronômico Sabores do Acre, em 2016; o Festival de Kumbuca, em Cacoal, em 2015; além do Festival de Chocolates no Museu do Chocolate em Cuzco, no Peru, em 2015.

Especialista em peixes e comida amazônica, Jaire trabalha na área há 14 anos e atualmente é chef executivo do Tardezinha Grill e Fishes, em Rio Branco (AC). Sua especialização em peixes e produtos veio pelo contato direto no dia a dia e sua paixão pela Amazônia. “Me identifico muito com a culinária regional. Tento mostrar o que temos de melhor, e o quanto são ricos os nossos produtos regionais. Busco criar pratos e tendências”, explicou o chef.

A culinária sempre fez parte da rotina de Jaire. Desde criança, incentivado por sua mãe, tinha como tarefa diária preparar o alimento para a família. Ao descobrir seu talento, passou a fazer cursos e se especializar na área. Hoje, o chef viaja para diversas regiões do Brasil para dar cursos e consultoria nos festivais nacionais.

O Sicoob Sabor será aberto no dia 4 de julho e vai até 2 de agosto. Além do roteiro gastronômico no qual participarão mais de 20 estabelecimentos gastronômicos da cidade (cada um deles vai ofertar no seu cardápio um prato especialmente criado para o festival), o evento trará várias atividades culturais e gastronômicas como, oficinas, workshops, aulas-show, teatro, feira regional, música, cinema, ação solidária, entre outras. Em breve a programação do festival estará disponível no site www.sicoobsabor.com.br .