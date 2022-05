O senador Confúcio Moura voltou a se manifestar em relação à regularização fundiária no estado. Para ele, titular as terras é um passo importante para o desenvolvimento, para a pacificação no campo. “Estou muito triste com o desmonte do INCRA, que está sem recursos. Mas buscamos saída, estamos conversando com os municípios, chamamos o Instituto Federal, o governo do estado. Esse é um processo que não se faz sozinho”, afirmou o parlamentar.

Para Confúcio Moura com a regularização fundiária todos ganham. “Com a titulação vem o crédito, vem o aumento da produtividade, da renda. É uma política que fixa o homem no campo, as famílias têm segurança, os filhos se envolvem na produção, estudam, veem futuro. Não interessa a ninguém manter a situação como está”, comentou o senador.

Para Confúcio Moura, tudo melhora quando se regulariza as terras. “Inclusive o desmatamento, a exploração predatória, as invasões. E as terras da Amazônia tem urgência nisso”, concluiu o senador.