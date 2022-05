Em um momento no qual os apartamentos de 30 e 40m ganham cada vez mais força no mercado imobiliário, sobretudo nas capitais e grandes cidades, ter dicas de como organizar uma cozinha é fundamental.

Conseguir ocupar todos os espaços e fazer com que os ambientes fiquem integrados e charmosos arquitetonicamente é algo difícil, mas que não é impossível. E que pode ser conquistado com algumas opções, que envolvem a escolha dos móveis, da pintura e de outros itens que vão compor o espaço.

Saber como organizar uma cozinha pequena de pobre é algo que exige certa flexibilidade, para se desfazer do que não é fundamental e encontrar acessórios baratos. Ao mesmo tempo, todo mundo sonha em ter uma cozinha pequena planejada, bonita e bem estruturada. Encontrar esse equilíbrio é fundamental.

As cozinhas pequenas exigem algumas coisas. Os eletrodomésticos precisam ser adquiridos e organizados de forma funcional, evitando que eles atrapalhem a circulação das pessoas. Além disso, esqueça equipamentos e itens que não sejam fundamentais para o seu dia-dia e que são utilizados apenas esporadicamente. Em uma cozinha pequena, com pouco espaço, eles não podem existir na sua casa.

Outra alternativa bastante eficaz para aproveitar o espaço é dispensar não só eletrodomésticos, mas também móveis, como cadeiras, mesas e banquetas que não colaboram em nada com o ambiente. Dê preferência para móveis embutidos, como fogão, geladeira, forno elétrico, etc.

Além disso, use e abuse das barras imantadas para organizar as facas, sobretudo nas paredes, que podem ser muito mais úteis do que apenas para pendurar quadros ou aquele suporte para panos. Pode ser interessante investir em um painel com placa de eucatex perfurada para organizar utensílios diversos. Além de prático, o ambiente fica ainda mais bonito.

As prateleiras também servem para organizar os objetos e temperos sem ter que investir em armários. Em alguns locais e opções mais versáteis, é possível colocar mais armários na cozinha, portanto otimize os espaços verticais e cantinhos como o vão da porta e da geladeira.

Instalar uma mesa é sempre uma decisão difícil, já que ela pode ocupar muitos lugares. Se o item for extremamente necessário, para fazer refeições, por exemplo, uma mesa charmosa com rodinhas pode funcionar. As rodas podem facilitar o deslocamento para outras áreas da casa, abrindo espaço na cozinha caso seja necessário.

Para além dos itens e objetos físicos, alguns aspectos da arquitetura e pintura também melhorar a sensação dentro de uma cozinha pequena e transformar o ambiente em algo maior do que ele realmente é. A primeira dica é deixar tudo o mais neutro possível, com cores mais sóbrias, como o cinza. Isso também serve para os eletrodomésticos.

Deixe de utilizar plásticos e coisas coloridas. Dê preferência para os potes que são transparentes, que vão deixar tudo à mostra dentro da geladeira ou dos armários e vão ajudar na organização. A marcenaria simples dessa cozinha não deixa o ambiente monótono e sem personalidade.

Para quem está construindo ou mobiliando uma casa pequena, a cozinha deve ser um ambiente agradável, já que é onde a comida será preparada. Saber equilibrar móveis, cores e objetos pode ser fundamental para uma boa decoração em sua casa. Faça as escolhas mais sábias e esqueça o que não for essencial. No fim, será muito mais fácil de ajeitar tudo e sua casa vai parecer maior, mais limpa e convidativa.