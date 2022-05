Na assinatura das ordens de serviço dos Projetos Tchau Poeira e Governo na Cidade em Cerejeiras, nesta quarta-feira (25), o deputado Ezequiel Neiva destacou o empenho do governador Coronel Marcos Rocha em contribuir com o desenvolvimento do município, com as obras de quase 7 km de asfaltamento no bairro Floresta; com o projeto de construção de calçadas na avenida Integração e com a construção de uma praça no bairro Anchieta.

A prefeita Lisete Marth também participou das assinaturas das ordens de serviço. Devido a compromissos na Rondônia Rural Show o governador Marcos Rocha não pode comparecer ao evento e foi representado pelo diretor-geral do DER, coronel Éder Fernandes.

No total, de acordo com o deputado, o governador Coronel Marcos Rocha destinou mais de R$ 5 milhões para a execução dos três projetos em Cerejeiras. Sobre as obras de asfaltamento, Neiva ressaltou que o Floresta é um dos bairros que mais sofre com a falta de infraestrutura. “No período das chuvas as enxurradas deixam as ruas destruídas. A prefeitura arruma e na próxima chuva os problemas são os mesmos. Destinamos R$ 600 mil de emenda parlamentar individual para as drenagens das ruas Canadá e Robson Ferreira, para que o projeto de asfaltamento tenha drenagem”, explicou.

O deputado Ezequiel Neiva explicou que os investimentos são fruto de uma parceria entre o Governo de Rondônia, a Assembleia Legislativa e os municípios. “Aprovamos na Assembleia o orçamento de aproximadamente R$ 800 milhões para que o Governo pudesse investir nos municípios, com os Projetos Tchau Poeira e Governo na Cidade. Agora a população está colhendo o frutos dessa parceria entre os Poderes.