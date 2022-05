O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) esteve na manhã desta quarta-feira (25/05), em Cerejeiras participando do evento de lançamento de obras no município, como início da pavimentação asfáltica do Bairro Floresta, construção de uma Praça no Bairro Anchieta e construção de calçadas na Avenida Integração Nacional que vão do Ginásio de Esportes até a esquina do Cemitério. As obras contam com investimentos do governo do Estado através de indicações e emendas parlamentares.

A construção destas obras faz parte do Programa “Governo na Cidade”, mais urbanismo, “Tchau Poeira”, mas asfalto, criado pelo Governo de Estado. O Programa “Tchau Poeira”, que leva pavimentação para a cidade e os bairros, melhora significativamente a rotina de cada comunidade.

Goebel atendeu o pedido dos vereadores Samuel Carvalho (PTB), Isair Baldin (PP), Elói Antônio Ronsani (PV) e a Prefeita Lisete Marth (União Brasil).

O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes Dias, destaca que são investimentos realizados pelo Governo de Rondônia em Cerejeiras, pelo projeto “Tchau Poeira “.Além do micro revestimento asfáltico, Cerejeiras ganha nova pavimentação asfáltica, eliminando a poeira e lama das casas, com isso trazendo mais saúde e qualidade de vida para os moradores”, finalizou. “Agrademos ao deputado Luizinho Goebel por mais uma vez valorizando nosso município. A construção desse trecho de calçamento na Avenida, inicio do asfalto e a construção da Praça do Bairro Anchieta é muito importante e ficamos muito felizes com a realização destes projetos sendo iniciado que com certeza melhora a qualidade de vida dos nossos munícipes que ali residem”, destacou a Prefeita Lisete Marth.

Segundo o parlamentar, a liberação do recurso foi destinada para serem aplicadas em infraestrutura urbana e permite que o município melhore, com o início do asfalto, construção do calçamento da avenida e a construção da Praça no Bairro Anchieta, visando uma melhor qualidade de vida dos cerejeirenses, destacou Goebel.

Luizinho Goebel aproveitou a oportunidade para parabenizar o Governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil) e a toda sua equipe pelas ações que vêm sendo desenvolvidas no Estado.

Teve a participação da prefeita Lisete Marth, deputado Ezequiel Neiva, diretor do DER, Eder André Fernandes Dias, vereadores, secretários municipais e população.