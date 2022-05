Dando início aos preparativos da quinta edição do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena (RO) – que será realizado de 5 de julho a 2 de agosto –, os estabelecimentos inscritos para o roteiro gastronômico participaram de dois workshops com o chef acreano, Jaire Cunha, especialista em comida regional e um dos embaixadores da gastronomia brasileira.

As preparações pré-festival iniciaram na segunda-feira, 23 de maio, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, com a apresentação do tema do festival, “Sabores da Terra – Ancestralidade”, do regulamento e troca de experiências. Ao todo, 26 estabelecimentos vão concorrer ao título Prato do Ano nas categorias Restaurantes, Bares, Hamburguerias, Pizzarias, Cafeterias e Docerias. Os atendentes também serão avaliados e concorrerão ao título de Garçom do Ano.

Já na terça-feira, 24 de maio, o chef ministrou o workshop de técnicas básicas e ingredientes amazônicos, com o preparo da casquinha de pirarucu com farofa de castanha, moqueca de tucupi com jambu e arroz caldoso com buriti, rabada e jambu. As oficinas servem como base para os participantes criarem o prato do festival. Ao longo desta semana, Jaire dará consultoria aos estabelecimentos inscritos no roteiro gastronômico.

ROTEIRO GASTRONÔMICO

Os estabelecimentos inscritos na 5ª edição do Sicoob Sabor são: na categoria Restaurantes, Bistrô da Quinta, Bon Appetit Massas e Saladas, Boteco Major, Empório do Tereré e Cia, Kenko Oriental, Manjericão Comida Saudável, Recanto da Praça, Sugestão do Chef, Touro Loko e Zero Grau; na categoria Bares, Democrata, La Isla e Pretto Brewpub; na categoria Pizzarias, Pizzaria Sampa e Pomodoro Pizzaria; na categoria Hamburguerias, Bravvo Burguer, Esron Burguer, Frederico Burguer Bar, Julians Grill Hamburgueria, Municipal Burguer e Quintal Burguer; na categoria Cafeterias, Caramelle Café, Chocolateria Brasileira e Laranja Lima; na categoria Docerias, Casa do Brigadeiro e Signore Gelateria.

Os participantes terão até o dia 3 de junho para desenvolver o seu prato e entregar a ficha técnica. Os pratos criados serão vendidos nos estabelecimentos e avaliados pelo chef e o público. Marcado para 5 de julho a 2 de agosto, o festival promovido pela Sicoob Credisul, contará ainda com várias atividades culturais como, exposições, feira, workshops, oficinas, arte, cinema e shows musicais.