Um homem foi detido por policiais militares por porte ilegal de arma de fogo, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia ronda de rotina pela Rua 102-19, no bairro Cidade Verde II, quando os militares observaram que o motorista de um carro Hyundai HB20 de cor preta, ao perceber a presença da viatura levantou os vidros e se comportou de forma atípica.

Com isso, foi feita abordagem, e no carro além do condutor havia outro homem e em revista no veículo foi encontrado embaixo do banco do passageiro um revolver oxidado e seis munições de calibre 38 e certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, a dupla foi levada para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.