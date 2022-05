A divisão de lideranças políticas estaduais em torno de vários projetos para a sucessão estadual e a indefinição do MDB com relação a participação da legenda neste processo tem gerado internamente especulações em torno da possível mudança de opinião de Confúcio Moura, que meses atrás declarou que não concorreria ao governo.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com expoentes da legenda, que ainda é uma das maiores do Estado em termos de representatividade nos Municípios e capilaridade em rodas as regiões do Estado, e há muita gente afirmando que existe espaço para o lançamento de candidatura própria ao governo, e que senador de Ariquemes seria a alternativa natural para tal projeto.

Caso isso venha a ocorrer, não seria a primeira vez que Confúcio negaceia no início de um processo eleitoral, para no momento conveniente acabar aceitando concorrer, sendo sempre bem-sucedido nas disputas eleitorais que enfrentou.

Além do mais, pesa a favor desta expectativa o fato de tanto ele quanto o MDB não terem nada a perder no processo, pois em caso de revés nas urnas Moura retoma seu mandato na Câmara Alta pelos quatro anos que lhe restam na função parlamentar.

O assunto tem crescido nas entranhas do partido e pode começar a se transformar num trunfo para as tratativas do MDB com as demais legendas, movimentando ainda mais os bastidores nesta fase da pré-campanha eleitoral deste ano.