A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, no início da tarde desta quinta-feira (26), realizando atividade de enfrentamento ao tráfico de drogas em região de fronteira e policiamento ostensivo com fiscalização de trânsito na BR 364, próximo ao km 519, no município de Ariquemes interceptou um carregamento de cloridrato de cocaína sendo transportado por uma mulher de 23 anos que viajava em um ônibus, com sua filha de 1 ano de idade.

No total, 10,4 KG da droga ilícita, que eram transportados na bagagem pessoal oram encontrados e encaminhados à Polícia Civil para destruição. A infratora foi conduzida e permanecerá à disposição da Justiça. Já a criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

Conforme estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita está avaliado em R$ 180.000,00. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 1.872.000,00.