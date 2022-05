O presidente do Sistema OCB/RO, Salatiel Rodrigues está representando o cooperativismo na Rondônia Rural Show.

Com um estande instalado no parque Vandeci Rack onde recebe cooperativas, a população e autoridades, Salatiel busca melhorias que possam ajudar no fomento do setor. Ele também ouviu expositores e a população sobre formas de melhorar cada vez a Rondônia Rural Show. Essa conversa, gerou um ofício que foi entregue nas mãos dos representantes da feira para as devidas providências.

Entre as principais sugestões, estão: Energia elétrica que atenda todos expositores e população, continuidade da pavimentação da Linha Santa Rita desde da BR 364 até a entrada da feira; Pavimentação de todas as vias de circulação no interior da feira; Rotatória na rodovia BR-364, km 333, s/n, Zona Rural; Pavimentação do km 333, s/n, Zona Rural até a entrada da feira; Arborização; Estacionamento com solo compactado e colocação de camada asfáltica; Internet de alta qualidade; Banheiros de alvenaria; Espaço adequado para as Agroindústrias e Artesanatos; Espaços destinados à imprensa; Regularização definitiva dos espaços aos expositores para construção de infraestrutura própria; entre outras.

O presidente que participa desde a primeira edição da feira, vem acompanhando sua evolução ao longo dos anos e ressalta que o evento cresceu em volume de negócios, mas infelizmente não aprimorou sua estrutura física.

“Queremos dessa forma contribuir para que a feira fique cada vez melhor. Esse é o nosso papel enquanto cooperativistas. Unir pessoas em prol de um bem em comum e nesse caso, nos unimos em busca de uma Rondônia Rural Show que atenda às necessidades de quem faz a feira. Estamos assim cumprindo ainda com o 7° Princípio do Cooperativismo, Interesse pela comunidade”, finalizou Salatiel.