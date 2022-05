Na tarde desta sexta-feira, 27, Welliton Rocha de Souza, de 26 anos, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia para denunciar que um monte de terra deixado pela prefeitura de Colorado do Oeste no meio da rua acabou em acidente.

De acordo com Welliton, que registrou o caso na delegacia de Polícia Civil, trafegava com sua moto pela Rua Bororós, quando na esquina com a Avenida Rio Branco, bateu em um monte de terra.

No choque, o motociclista sofreu diversos ferimentos, tendo que ir para Cerejeiras fazer Raio x do tórax, já que no hospital municipal de Colorado não há aparelho para fazer esse tipo de exame.

Ainda segundo a vítima, a secretaria de obras realizou trabalhos na estrada e deixou o monte de terra no meio da via sem nenhuma sinalização.

A vítima expressa sua indignação com os gestores públicos, haja vista a falta de respeito e responsabilidade com o cidadão que utiliza a via.

Welliton ressalta que se a secretaria de obras não tirar o monte de terra daquele local mais rápido possível, outros acidentes poderão acontecer.

https://