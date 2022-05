A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, no fim da tarde desta sexta-feira, 27, realizando atividade de policiamento ostensivo em região de fronteira, com apoio de servidores da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN/RO) na BR 364, próximo ao presídio federal, no município de Porto Velho interceptou um carregamento de cloridrato de cocaína sendo transportado por um motorista que viajava em uma carreta.

O material ilícito foi embarcado no estado do Acre e tinha como destino a região Nordeste do Brasil. O detido, de 45 anos, possui extensa ficha criminal.

No total, 362 quilos da droga ilícita, que estavam dissimulados em tanques de combustível foram encontrados e encaminhados à Polícia Federal para destruição. O infrator foi conduzido e permanecerá à disposição da Justiça.

Conforme estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita está avaliado em R$ 180 mil. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 65 milhões.