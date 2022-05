Policiais penais de Cerejeiras com apoio do GAPE (Grupo de Ações Penitenciárias) realizam revista geral na Cadeia Pública de Cerejeiras.

No último dia 25, os policias penais de Cerejeiras com apoio do GAPE (Grupo de Ações Penitenciária), da Regional 3, realizaram revista geral em todas as celas na Cadeia Pública de Cerejeiras, nada de ilícito ou que pudesse colocar a segurança dos policias penais, de autoridades que frequentam a Unidade Prisional e dos próprios presos foram encontradas.

O diretor geral da Unidade Prisional, Marcio José Pacheco, juntamente com o senhor, Leandro Nascimento Delgado, diretor regional de policia penal três, acompanharam todos o procedimentos.

“Ações como essas são imprescindíveis para garantir a segurança do estabelecimento prisional, e apoio do GAPE que é um grupo especializado em intervenção, garante mais agilidade e eficiência nos serviços.

O fato de não ter sido encontrado nenhuma irregularidade nas celas, só demonstra que os procedimentos de segurança que viemos adotando ao longo dos anos, têm mostrado resultado positivo” (Eguinaldo Lanes Da Silva, chefe geral de segurança).