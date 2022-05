Uma história de resiliência, determinação e solidariedade está acontecendo em Alto Paraíso, cidade da região do Vale do Jamari, a qual mostra a todos que muitas vezes um desastre pode ser nada menos que uma oportunidade de recomeço.

Em 24 de abril a população ficou perplexa com a destruição quase total das instalações de uma das melhores pizzarias da cidade, onde ocorreu um incêndio acidental durante a madrugada.

O episódio colheu de surpresa o jovem casal de empresários Fábio Cabral da Conceição e Naiara Bueno da Silva, que viram seu negócio virar cinzas, e anda tinha o agravante da empresa funcionar num prédio alugado.

No entanto, imediatamente formou-se uma corrente de solidariedade entre os moradores da cidade e até mesmo gente de fora do Estado, com várias campanhas de arrecadação de dinheiro e outras necessidades para que o casal reerguesse sua empresa e pudesse retomar com a vida.

A rede foi tão forte e eficaz que neste 28 de maio, pouco mais de um mês depois do desastre, a Pizzaria Quero Pizza retoma suas atividades normais, com as instalações totalmente reestruturadas e mantendo a equipe de colaboradores em seus postos de trabalho.

Na verdade, já há cerca de duas semanas a pizzaria havia recomeçado a atender, mas apenas com serviço de delivery, porém hoje ela abre suas portas numa grande festa de reinauguração para seus clientes.

Os empresários não encontram palavras para agradecer ao povo de Alto Paraíso por todo apoio e contribuição dada neste momento difícil de suas vidas, mas que serviu como uma enorme lição para todos as pessoas da cidade acerca da importância do amor, respeito e cuidado mútuo entre uma sociedade, onde todos são importantes individual e coletivamente, e que juntos fazem a comunidade avançar.

“Agradecemos a Deus, aos nossos familiares, aos colaboradores e a tanta gente de Alto Paraíso e de outras cidades que estiveram ao nosso lado neste momento, e que nos ajudaram a reconstruir tudo o que tínhamos. Nossa gratidão eterna, pois sem todo esse apoio não teríamos coragem nem força para enfrentar o desafio. A partir de agora começa uma nova etapa de nossas vidas, mas tudo isso nos deu a certeza que fazemos parte de um povo acolhedor e solidário, que sempre estende à mão ao próximo. Obrigado, Alto Paraíso”, disse Naiara à reportagem do Extra de Rondônia após finalizar os preparativos para a reinauguração desta noite.