O prefeito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca (MDB), famoso por ter “pavio curto” e por gostar de alterar a voz com seus interlocutores quando contrariado, entrou em confronto com professores que o abordaram em plena Rondônia Rural Show, na quinta-feira, 26, em Ji-Paraná.

A discussão, que foi testemunhada e gravada por dezenas de pessoas, e ganhou as redes sociais nesta sexta-feira, 27, mostra o prefeito batendo boca com duas senhoras, aparentemente professoras da rede estadual.

Ele destrata um vereador, que não é possível ser identificado nas gravações que chegaram ao Extra de Rondônia e, praticamente, o manda calar a boca, usando outras palavras, mas dando tal ordem.

Em determinado momento, Isaú desafia as servidoras dizendo que “não tenho medo de papel”, ao ser confrontado com documentos, e que com ele é na base do “aqui tem café no bule”.

A reportagem do Extra de Rondônia tentou entrar em contato com o prefeito, porém ele não atendeu as ligações nem tampouco visualizou mensagens de texto encaminhadas ao seu contato no Whatsapp.

