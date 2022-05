Após as conquistas do último final de semana no festival mirim de Sapezal (MT), agora o êxito dos atletas da Associação Vilhenense de Vôlei (AVV) aconteceu através das esportistas Emanuelle Silva (levantadora), Kassia Freitas (central) e Maria Cavalheiro (ponteira) que integraram a seleção de Rondônia e foram titulares durante toda competição.

Sob o comando dos técnicos Cesar Epifânio e Edmur Gomes, junto com suas companheiras de seleções, as meninas podem ter feito história por conquistarem a primeira medalha de ouro para Rondônia no feminino no Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS).

Com uma campanha irreparável, a seleção rondoniense venceu todos os jogos disputados e perdeu apenas um set, tornando o desempenho ainda mais expressivo.

A competição aconteceu entre 23 a 27 de maio, em Brasília (DF). Na quadra da AABB da capital federal, que recebeu os jogos, as vilhenenses superaram as representações de Sergipe, Bahia, Maranhão, Amapá e Piauí.

Com o resultado, Rondônia estará na primeira divisão em 2023, quando as vilhenenses poderão voltar a integrar o selecionado rondoniense.

Contudo, ao retornarem à “Cidade Clima da Amazônia”, as atletas não terão descanso por que os treinamentos com outro objetivo: participação da AVV na IV Copa de Craque de Primavera do Leste (MT).