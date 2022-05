Conforme o Extra de Rondônia antecipou dias atrás, é bem provável que Valdir Raupp retorne ao cenário político do Estado de Rondônia, confirmando pré-candidatura ao Senado Federal.

A informação foi repassada ao site pelo próprio presidente regional do MDB, deputado federal Lúcio Mosquini, que nesta semana reuniu-se com Raupp, em Brasília (DF), para oficializar o convite.

A reunião aconteceu na quarta-feira, e Mosquini, em bate-papo com o site, adiantou que Valdir ficou “muito animado” com a perspectiva, e que a pré-candidatura do ex-senador tem aval integral de todos no MDB rondoniense.

A previsão é que, nos próximos dias, o partido realize alguma ação pública de vulto para oficializar a pré-candidatura de Raupp ao Senado nas eleições de outubro.