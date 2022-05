Na cerimônia de encerramento da 9ª Rondônia Rural Show, neste sábado (28), o governador do Estado, coronel Marcos Rocha, anunciou os resultados surpreendentes da feira, que é considerada a maior da região Norte.

“A nossa meta era R$ 1 bilhão, mas a Rondônia Rural Show superou as nossas expectativas e alcançamos R$ 2,6 bilhões. Isso vai fortalecer nossos produtores e a economia do Estado”, pontuou o chefe do Executivo Estadual reforçando que o agro de Rondônia não para.

Coronel Marcos Rocha destacou ainda que a feira do agronegócio rondoniense não deve nada as realizadas em todo o Brasil, e que esse sucesso deve-se muito as produtores rurais que acreditaram no sucesso do retorno da feira, após dois anos sem ser realizada devido a pandemia. “Quando Deus está presente, e temos a união de todos, então é possível alcança um resultados maravilhoso como esse”, considera.

A feira ainda bateu recorde de público. Mais de 232 mil pessoas visitaram a Rondônia Rural Show, nos seis dias de programação, onde o parque Vandeci Rack, transformou-se em centro tecnológico e de inovações para o agro.

Ao mesmo tempo que comemorou o sucesso do evento com grandes recordes, o coronel Marcos Rocha anunciou ainda que a edição de 2023 será realizada de 22 a 27 de maio, e com a ampliação do espaço.

Para o secretário de Estado da Agricultura (Seagri), Janderson Dalazen, o momento é de felicidade e desafio superado.”Voltamos mais fortes, estou feliz com os resultados positivos e grato aos expositores que acreditaram na feira e juntos fizemos um evento muito organizado. Esse ano, a Rondônia Rural Show passou a ser a feira de bilhões”, afirma.

Para a coordenadora da feira, Regiane Lucas, a edição deste ano se resume em duas palavras: gratidão e muito trabalho.”Foi um trabalho em equipe, onde unimos força para a feira acontecer da melhor forma possível e hoje colhemos o resultado. A Rondônia Rural Show é um sucesso”.