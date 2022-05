O Jornal Brasil 364, que esteve presente no Congresso do PT e acompanhou todo o evento, também conversou com fontes de todos os partidos presentes.

Ao contrário do veiculado, o PSB-RO não renunciou a pré-candidatura ao Governo, com Vinicius Miguel (hoje PSB).

Também, fontes ligadas às executivas do PT, do PCdoB e do próprio PSB confirmaram que a pretensão de Mauro Nazif (PSB) é ir ao Senado Federal.

Nesse caso, a dobradinha Vinicius e Mauro para Governo e Senado permitiriam acomodar os demais partidos nas vagas de vice-governador e das duas suplências do Senado.

O PSB já vem veiculando propaganda no horário eleitoral gratuito estrelando Vinicius Miguel e Mauro Nazif há pelo menos três semanas.

O Jornal não conseguiu contato com Mauro nem com o professor Vinicius Miguel.