Uma troca de acusações feita de forma irônica e ácida pelas redes sociais antecipa o clima de confrontação dos grupos políticos de Pimenta Bueno nas eleições deste ano e até mesmo na sucessão municipal de 2.024.

Os protagonistas da refrega são o prefeito Delegado Araújo (União Brasil) e o vereador Sérgio Tobias (PL), que num passado nem tão distante assim foram aliados, mas agora estão em polos opostos.

A crise atual foi deflagrada a partir de um vídeo que o vereador postou em suas redes sociais, produzido no distrito de Itaporanga, onde além de criticar serviço de recuperação de vias públicas que está sendo feito pela prefeitura, Tobias fala sobre investimentos em infraestrutura e iluminação pública, na ordem de R$ 2 milhões, que estariam sendo destinados a localidade através de emenda parlamentar do deputado Jean Mendonça por intermediação do parlamentar municipal.

O prefeito teve uma reação irônica à postagem e, em suas redes sócias, afirmou ser o anúncio uma “obra de ficção” e declarou, literalmente, que “não existe nenhum recurso para projeto aí em Itaporanga que tenha qualquer contribuição do vereador”. Ele fechou a postagem escrevendo que “esse aí só quer atrapalhar”.

Sérgio Tobias reagiu em seguida e respondeu na rede social do prefeito que Araújo “está perdendo a memória”, a ainda afirmou que “se tem vereador que lhe ajudou e lhe ajuda” o melhor exemplo seria ele próprio. Tobias também diz na resposta que está apenas cumprindo seu papel, deixando entender que é algo inerente a sua função promover ações de fiscalização.

AS VERSÕES

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com ambos na manhã deste sábado 28, e o que se descortina é uma guerra de versões que tem como fundo a disputa política local. Ambos se acusaram mutuamente de querer atrapalhar politicamente um ao outro, expondo a briga por espaço na disputa eleitoral que se avizinha, e até mesmo na sucessão municipal, daqui a dois anos.

Tobias apoia Marcos Rogério para o governo e deverá compor com Jean Mendonça para a disputa à Assembleia Legislativa, enquanto Araújo está ao lado do governador Marcos Rocha na sucessão e deverá ter alguém de seu grupo para concorrer ao Legislativo estadual.

Da mesma forma, ambos deverão estar em lados opostos na sucessão municipal, posto que romperam aliança após as eleições do ano passado, mesmo com Sérgio tendo integrado o primeiro escalão na administração anterior de Araújo.

Sobre a questão dos investimentos para o distrito, a guerra de versões se mantém. Ao Extra de Rondônia, Tobias encaminhou outro vídeo para o site (assista abaixo), feito ano passado e postado pelo próprio prefeito, mostrando ele com o vereador e o deputado Jean Mendonça em Itaporanga, falando de investimentos para a localidade, o que em seu ponto de vista confirmaria sua participação na captação dos recursos. “Isso mostra quem está falando a verdade”, argumenta o vereador.

O prefeito, por sua vez, disse ao Extra de Rondônia que aquela filmagem mostra apenas que ele é uma autoridade cordial e razoável, que recebe com educação e respeito autoridades estaduais que o procuram, e que na verdade os tais recursos são originários de emenda do mandato anterior do deputado Geraldo da Rondônia, que foram realocados por Jean, sem a menor participação de Tobias. “Ele é um oportunista, que cada vez que uma autoridade vem a nossa cidade fica igual ‘papagaio de pirata’, querendo aparecer em fotos e vídeos”, disparou.

https://