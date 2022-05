O deputado Alex Silva (Republicanos), esteve retornando ao município de Ji-Paraná para participar da passagem de comando do 2° Batalhão de Polícia Militar do Estado de Rondônia, na quarta-feira (4).

Juntamente com o Pastor Ivanildo Santos, o parlamentar deu as boas-vindas ao TC PM Eber Milton Barros de Oliveira, que recebeu do TC PM Yuri Frota Ribeiro Sales, a nova missão. Na oportunidade, o deputado teve a honra de fazer a entrega de equipamentos para academia de musculação da unidade no valor de R$118.313,00 reais, e de poltronas para o auditório R$65.900,00 reais, destinados através de emenda parlamentar.

“Viemos dá as boas-vindas ao novo comandante e desejar muito sucesso nessa nova jornada, como também agradecer ao TC PM Yuri Frota, por todo trabalho e dedicação empenhados durante o tempo que ficou à frente do batalhão. Aproveitamos para entregar mais um investimento que fizemos para a unidade, os equipamentos da academia de musculação e as poltronas para o auditório”, afirmou o deputado.

Estiveram presentes na formatura o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel PM James Alves Padilha; o Delegado de Polícia Civil, Luiz Carlos Almeida Hora; o Chefe de Delegacia da PRF, Jussiglê Bispo Rodrigues; o Juíz Maximiliano Darcy David Feitosa; o Promotor Pedro Wagner Almeida Pereira Junior; a Comandante de Operações do CBM, tenente BM Rosineide; o Delegado Chefe da PF, Rodrigo da Silva Onofre; o Secretário da Sesdec, Hélio Cysneiros Pachá; o Chefe de Policiamento Regional III, TC PM Sena, dentre outras autoridades civis e militares.