Acidente aconteceu por volta das 11h desta segunda-feira, 30, no centro de Colorado do Oeste.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto seguia pela Avenida Rio Negro, quando no cruzamento com a Rua Magnópolis foi atingido pelo carro que trafegava no mesmo sentido.

No choque, o motociclista sofreu ferimentos e foi levado para o hospital municipal.

A Polícia Militar (PM) isolou a área para registro da ocorrência.