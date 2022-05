Vítima foi levada para o hospital municipal, em seguida encaminhado para o Hospital Regional de Vilhena (HRV) devido à gravidade do ferimento.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi informada que um homem havia dado entrada na unidade de saúde com ferimento provocado provavelmente por faca e seu estado era grave.

Com isso, uma guarnição foi até ao hospital e em contado com a ex-mulher da vítima identificado pela inicial G., ela estava numa festa com seu atual marido e ele se desentendeu com seu ex, entrando em luta corporal.

Contudo, outras pessoas interviram e separou a dupla, um ficou dentro do salão e o outro foi levado para fora.

Entretanto, algum tempo depois o ex-marido chegou à porta do recinto sujo de sangue e disse para a ex-mulher, “olha o que fizeram comigo”.

A ex-mulher com ajuda do atual marido levou a vítima para o hospital. Porém, ele se recusou em dizer quem o esfaqueou.

Todavia, a ex-mulher falou para a polícia quem seria o possível autor e revelou nome e onde morava. O suspeito foi detido para averiguação.